Венеция вводит плату за въезд в исторический центр города

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Коммунальный совет Венеции согласовал введение с 1 мая платы за въезд в исторический центр города.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил член совета Джованни Джусто. Он пояснил, что полученные от сбора деньги пойдут, в частности, на уборку мусора, который оставляют приезжие.

"1 мая въездная плата будет введена, а затем как минимум в течение года мы будем внимательно следить за результатами этого эксперимента. Если он докажет эффективность данной меры, мы пойдем дальше и введем дифференцированную плату",— рассказал чиновник.

По словам господина Джусто, изначально планируется взимать с туристов по €3. Если дело дойдет до дифференцированного сбора, он не будет превышать €10. Предполагается, что новый налог будет входить в стоимость авиа- и железнодорожных билетов, а также в цену круизов и проезда в общественном транспорте, в том числе такси.