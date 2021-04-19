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Великобритания ужесточит правила въезда

Великобритания ужесточит правила въезда С 18 января все прибывающие в страну должны соблюдать режим самоизоляции в течение 10 дней и сдавать тесты на заражение коронавирусом
Туризм
19 апреля 2021 г. 20:13
Великобритания ужесточит правила въезда

Индия пополнит список стран "повышенного риска", прибывающие из которых в Великобританию должны самоизолироваться в гостиницах за свой счет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил в понедельник, выступая перед парламентариями, глава Минздрава королевства Мэтт Хэнкок, пояснивший, что эта мера связана с распространением в Соединенном Королевстве индийского штамма коронавируса - В1617.

"Мы недавно столкнулись с новым штаммом, впервые обнаруженным в Индии, и к настоящему моменту на территории Великобритании выявлено 103 случая заражения этим вариантом вируса, большинство из которых связаны с международными поездками", - сказал Хэнкок, подчеркнув, что в настоящий момент британские эксперты устанавливают, является ли новый штамм более заразным или смертоносным по сравнению с первоначальным генетическим вариантом нового коронавируса, а также то, насколько хорошо от него защищают вакцины.

"Изучив имеющуюся информацию, в качестве меры предосторожности мы приняли трудное, но необходимое решение внести в "красный" список Индию", - добавил он, подчеркнув, что изменения вступят в силу 23 апреля в 04:00 по местному времени (07:00 по бакинскому времени).

Ситуация в Индии

Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии сообщило в понедельник, что число инфицированных коронавирусом увеличилось в стране за минувшие сутки почти на 274 тыс. и превысило 15 млн. Число летальных исходов, связанных с инфекцией, за 24 часа возросло на 1 619 и составило 178 769. В Индии уже шестой день подряд фиксируются антирекорды по числу выявляемых случаев заражения.

В связи с обстановкой в стране было объявлено, что глава британского правительства Борис Джонсон отменяет запланированный на следующую неделю визит в Индию, который ранее уже переносился с января на апрель.

"Красный" список

В настоящий момент британский "красный" список включает 39 стран и территорий и регулярно пересматривается. В него входят ЮАР и ряд других государств Южной, Центральной и Восточной Африки, все страны Южной Америки, а также Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Оман. Лицам, которые посещали страны "повышенного риска" в предыдущие 10 дней, запрещен въезд на территорию Англии (в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии действуют похожие ограничения).

Исключения возможны для граждан Великобритании и Ирландии, а также обладателей долгосрочных виз. Они будут обязаны оставаться в гостиницах из утвержденного правительством списка в течение 10 дней за собственный счет. Правило о самоизоляции в отелях действует с 15 февраля.

Цена самоизоляции

Проживание в специальном британском отеле вместе с питанием и обязательным двукратным тестированием на коронавирус обходится в 1 750 фунтов на человека. Положительный результат анализа означает продление карантина и дополнительные расходы в размере от 300 до 1 200 фунтов. Лицам, скрывшим от властей информацию о посещении государств из "красного" списка, грозит штраф до 10 тыс. фунтов и тюремное заключение сроком до 10 лет.

С 18 января все прибывающие в страну должны соблюдать режим самоизоляции в течение 10 дней и сдавать тесты на заражение коронавирусом, однако могут находиться у себя дома, если не посещали страны из "красного" списка. В связи с действующим в стране с 4 января карантином британцам запрещены международные поездки без крайней необходимости (уважительными поводами считаются работа и учеба). Из-за распространения более заразного и смертоносного штамма вируса в самой Великобритании сообщение с ней с декабря прошлого года существенно ограничили многие страны мира.

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