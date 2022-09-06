ВБ поможет создать привлекательную среду для туристического бизнеса в Азербайджане

Обсуждены потенциальные возможности сотрудничества между Государственным агентством по туризму Азербайджана (ГАТ) и Всемирным банком по проектам, которые будут способствовать развитию туризма в нашей стране.

Обсуждены потенциальные возможности сотрудничества между Государственным агентством по туризму Азербайджана (ГАТ) и Всемирным банком по проектам, которые будут способствовать развитию туризма в нашей стране.

Как сообщает Report со ссылкой на ГАТ, обсуждения состоялись сегодня на встрече между председателем Агентства Фуадом Нагиевым и менеджером Всемирного банка по Азербайджану Сарой Майкл.

На встрече также было подчеркнуто, что основной целью реализуемых ГАТ проектов является поддержка предпринимательства, ориентированного на туризм, путем сохранения культурного наследия, а также важность достижения стабильного и устойчивого развития путем повышения уровня доходности и благосостояния населения.

Менеджер Всемирного банка по Азербайджану Сара Майкл, отметив важность сотрудничества по проектам, которые будут способствовать развитию туризма в Азербайджане, проинформировала о проектах по сохранению историко-культурного наследия, реализуемых при поддержке Всемирного банка в Баку и Шеки. Она отметила, что Всемирный банк готов поделиться своим опытом в таких сферах, как туристическое образование, развитие регионального туризма, привлечение инвестиций в эту сферу.

В рамках встречи состоялся обмен мнениями о проектах и программах, которые планируется реализовать в соответствии со “Стратегией социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы” для увеличения удельного веса туризма, как одной из важных отраслей экономики, в валовом внутреннем продукте. Также был обсужден вопрос организации правовой и институциональной базы с целью создания привлекательной среды для туристического бизнеса, а также оказания экспертной поддержки со стороны Всемирного банка.