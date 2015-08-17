В Иране пройдет кулинарная выставка стран ОЭС

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Восемь стран Организации экономического сотрудничества (ОЭС) примут участие в международном кулинарном фестивале в иранском Зенджане с 31 августа по 4 сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на Tehran Times, целью фестиваля является укрепление связей между странами и привлечение туристов.

Кроме того, в рамках фестиваля также состоятся выступления музыкантов и мастеров ручного искусства.

Отметим, что в ОЭС входят Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран.