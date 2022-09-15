О нас

В заповедники "Юхары Баш" и "Басгал" будет вложено 1,5 млн манатов

В заповедники "Юхары Баш" и "Басгал" будет вложено 1,5 млн манатов Государственное агентство по туризму завершило два открытых тендера на проведение строительных и реконструкционных работ на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Юхары Баш" в городе Шеки и работ по благоустройству на территории
Туризм
15 сентября 2022 г. 17:38
В заповедники Юхары Баш и Басгал будет вложено 1,5 млн манатов

Государственное агентство по туризму завершило два открытых тендера на проведение строительных и реконструкционных работ на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Юхары Баш" в городе Шеки и работ по благоустройству на территории Государственного историко-культурного заповедника "Басгал" в Исмаиллинском районе.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителем обоих тендеров является ОАО İsmayıllı Tikinti-27.

Победившей компании будут выплачены соответственно 1,21 млн манатов и 257 тысяч манатов, в общей сложности - 1,467 млн манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Yuxarı Baş" və “Basqal” qoruqlarına 1,5 milyon manat xərc qoyulacaq

Экслюзивные новости

Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
12 сентября 2022 г. 15:17
В Милли Меджлисе обсудят законопроект Об органическом производстве
В Милли Меджлисе обсудят законопроект "Об органическом производстве"
12 сентября 2022 г. 11:36
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
9 сентября 2022 г. 19:22
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
9 сентября 2022 г. 16:54
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
9 сентября 2022 г. 13:00
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
9 сентября 2022 г. 12:30
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
9 сентября 2022 г. 12:00
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
9 сентября 2022 г. 11:23
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
8 сентября 2022 г. 13:11
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
8 сентября 2022 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi