В заповедники "Юхары Баш" и "Басгал" будет вложено 1,5 млн манатов

Государственное агентство по туризму завершило два открытых тендера на проведение строительных и реконструкционных работ на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Юхары Баш" в городе Шеки и работ по благоустройству на территории

Государственное агентство по туризму завершило два открытых тендера на проведение строительных и реконструкционных работ на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Юхары Баш" в городе Шеки и работ по благоустройству на территории Государственного историко-культурного заповедника "Басгал" в Исмаиллинском районе.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителем обоих тендеров является ОАО İsmayıllı Tikinti-27.

Победившей компании будут выплачены соответственно 1,21 млн манатов и 257 тысяч манатов, в общей сложности - 1,467 млн манатов.