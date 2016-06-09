​В Южной Корее началась международная выставка туризма

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в столице Южной Кореи Сеуле открылась международная выставка туризма KOTFA 2016.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство культуры и туризма, Азербайджан на выставке представляют заведующий сектором маркетинга отдела туризма министерства культуры и туризма Эмиль Сафаров, а также туристические компании Silk Way travel и Geo-travel.

На национальном стенде площадью 27 кв. м на корейском и английском языках представлены рекламно-издательская продукция и видеоролики о культуре, истории Азербайджана, живописных уголках страны.

Сегодня организаторами проведена общая встреча для участников в формате B2B. Выставка завершится 12 июня.

С точки зрения туризма Южная Корея считается для Азербайджана одной из приоритетных стран. Приезжающие в Азербайджан корейцы могут получить визу прямо в аэропорту.