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В Японии весной 2021 года могут разрешить въезд туристам

В Японии весной 2021 года могут разрешить въезд туристам Власти Японии рассматривают возможность разрешить въезд в страну небольшим зарубежным туристическим группам в преддверии ожидаемого прибытия большого числа иностранных болельщиков на летнюю Олимпиаду в Токио.
Туризм
6 декабря 2020 г. 10:35
В Японии весной 2021 года могут разрешить въезд туристам

Власти Японии рассматривают возможность разрешить въезд в страну небольшим зарубежным туристическим группам в преддверии ожидаемого прибытия большого числа иностранных болельщиков на летнюю Олимпиаду в Токио.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщает газета Asahi.

В рамках рассматриваемых мер японские власти намерены потребовать от туристов сдать тест на коронавирус и указать подробный план поездки перед прилетом. В Японии им не нужно будет оставаться в карантине, однако иностранцы не смогут пользоваться общественным транспортом и будут передвигаться только на арендованных автобусах. Им будет также запрещено пересекаться с другими туристическими группами. Отмечается, что список стран, откуда может быть разрешен въезд туристов, будет определяться исходя из ситуации с новым коронавирусом в этих регионах.

1 октября были ослаблены ограничения на въезд в Японию для граждан других государств. На первом этапе это распространялось на людей, имеющих право на долгосрочное проживание в стране, а также на деловые поездки в медицинских, образовательных, культурных и деловых целях. Ослабление рестрикций коснулось и иностранных студентов, обучающихся в Японии. В то же время туристическая отрасль в настоящее время под смягчения не подпадает.

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