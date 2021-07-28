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В туристическом секторе Азербайджана создана новая ассоциация

В туристическом секторе Азербайджана создана новая ассоциация Представители туристического сектора Азербайджана создали новую организацию под названием "Ассоциация туристических компаний и отелей Азербайджана".
Туризм
28 июля 2021 г. 15:25
В туристическом секторе Азербайджана создана новая ассоциация

Представители туристического сектора Азербайджана создали новую организацию под названием "Ассоциация туристических компаний и отелей Азербайджана".

Об этом Report сообщил один из соучредителей вновь созданной структуры Низамеддин Гусейнзаде.

По его словам, в настоящее время в стране имеются большие возможности для развития туристического сектора: "Несмотря на серьезный урон от пандемии в Азербайджане и во всем мире, уже идет процесс развития туристического сектора, растет и число учреждений, проявляющих интерес к этому сектору. Создание НПО является реальным выражением этой тенденции.

Организация, утвержденная Министерством юстиции, будет представлять собой объединение юридических и физических лиц".

Соучредитель отметил, что целью создания НПО является возрождение туристического сектора: "В частности, программы в сфере социального туризма носят более актуальный характер. С другой стороны, предпочтения будут отданы проектам, связанным с туристическим потенциалом освобожденных территорий, а также с пропагандой природных ресурсов региона в мире. Эти шаги будут играть важную роль в развитии туристической индустрии. Проекты уже стартовали, и в ближайшее время общественность будет проинформирована о них".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın turizm sektorunda yeni assosiasiya yaradılıb

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