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В туристическом центре "Шахдаг" создан единый контрольно-пропускной пункт

В туристическом центре "Шахдаг" создан единый контрольно-пропускной пункт В ЗАО “Туристический центр Шахдаг", которое принадлежит Государственному агентству по туризму, для проверки у посетителей ковид-паспортов (COVID-19) создан единый контрольно-пропускной пункт.
Туризм
27 декабря 2021 г. 18:03
В туристическом центре Шахдаг создан единый контрольно-пропускной пункт

В ЗАО “Туристический центр Шахдаг", которое принадлежит Государственному агентству по туризму, для проверки у посетителей ковид-паспортов (COVID-19) создан единый контрольно-пропускной пункт.

Об это со ссылкой на Государственное агентство по туризму сообщает Report.

Согласно информации, основной целью создания единого контрольно-пропускного пункта, расположенного у входа в туристический центр, является обеспечение комфортного и беспрепятственного доступа гостей к отелю и ресторанам, расположенным на территории комплекса, после прохождения единственной проверки.

При входе в туристический центр у лиц старше 18 лет проверяют ковид-паспорта (COVID-19), у посетителей, не имеющих ковид-паспортов, требуют сертификат об иммунитете или о противопоказаниях.

Иностранные граждане могут проходить по ковид-паспортам (COVID-19), выданным им за границей.

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Версия на азербайджанском языке “Şahdağ Turizm Mərkəzi"ndə vahid yoxlama məntəqəsi yaradılıb

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