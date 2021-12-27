В туристическом центре "Шахдаг" создан единый контрольно-пропускной пункт

В ЗАО “Туристический центр Шахдаг", которое принадлежит Государственному агентству по туризму, для проверки у посетителей ковид-паспортов (COVID-19) создан единый контрольно-пропускной пункт.

В ЗАО “Туристический центр Шахдаг", которое принадлежит Государственному агентству по туризму, для проверки у посетителей ковид-паспортов (COVID-19) создан единый контрольно-пропускной пункт.

Об это со ссылкой на Государственное агентство по туризму сообщает Report.

Согласно информации, основной целью создания единого контрольно-пропускного пункта, расположенного у входа в туристический центр, является обеспечение комфортного и беспрепятственного доступа гостей к отелю и ресторанам, расположенным на территории комплекса, после прохождения единственной проверки.

При входе в туристический центр у лиц старше 18 лет проверяют ковид-паспорта (COVID-19), у посетителей, не имеющих ковид-паспортов, требуют сертификат об иммунитете или о противопоказаниях.

Иностранные граждане могут проходить по ковид-паспортам (COVID-19), выданным им за границей.