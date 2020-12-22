В отелях Турции запретили новогодние программы

Кроме того, в период действия комендантского часа туристам запрещается собираться большими группами

Все развлекательные новогодние программы в отелях Турции запрещены в связи с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в циркуляре МВД, разосланном во все провинции страны.

Кроме того, в период действия комендантского часа туристам запрещается собираться большими группами.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении круглосуточного комендантского часа в Турции на новогодние праздники, с 21.00 31 декабря до 05.00 4 января. Ранее комендантский час действовал с 21.00 до 05.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 05.00 понедельника. В стране приостановлена работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания на вынос.