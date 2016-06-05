В Турции затопили самолет для развития туризма

Баку. 5 Июнь. REPORT.AZ/ В Турции решили привлечь внимание туристов необычным способом — на курорте Кушадасы для развития дайвинга у берега Эгейского моря затопили авиалайнер A300.

Как передает Report со ссылкой на Daily Sabah, 54-метровый самолет станет крупнейшим в стране искусственным рифом.

Списанный лайнер обошелся местным властям примерно в 93 тысячи долларов.

Правительство надеется, что данный аттракцион привлечет на курорт до 250 тысяч как внутренних, так и иностранных туристов.