 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Турции затопили самолет для развития туризма

    Списанный лайнер обошелся местным властям примерно в 93 тысячи долларов

    Баку. 5 Июнь. REPORT.AZ/ В Турции решили привлечь внимание туристов необычным способом — на курорте Кушадасы для развития дайвинга у берега Эгейского моря затопили авиалайнер A300.

    Как передает Report со ссылкой на Daily Sabah, 54-метровый самолет станет крупнейшим в стране искусственным рифом.

    Списанный лайнер обошелся местным властям примерно в 93 тысячи долларов.

    Правительство надеется, что данный аттракцион привлечет на курорт до 250 тысяч как внутренних, так и иностранных туристов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi