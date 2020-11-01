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В Турции ввели налог на проживание в отелях

В Турции ввели налог на проживание в отелях Налог на проживание в отелях вводится в Турции с 1 ноября.
Туризм
1 ноября 2020 г. 06:53
В Турции ввели налог на проживание в отелях

Налог на проживание в отелях вводится в Турции с 1 ноября.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, на фоне глубокого кризиса, который переживает туризм из-за пандемии коронавируса, в туротрасли страны рассчитывают, что его введение будет вновь отложено.

Введение налога изначально предполагалось с 1 апреля 2020 года в размере 1%, с 1 января 2021 года он должен был повысится до 2%. Однако в марте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об отсрочке введения налога до ноября в качестве одной из мер поддержки турбизнеса на фоне пандемии коронавируса.

"Срок введения налога уже подошел, но ясности пока нет. В парламенте подняли вопрос о новой отсрочке его введения, и мы полагаем, что такое решение будет принято. У государства нет шансов получить деньги ни от туроператоров, ни от турагентств, ни от отельеров, ни от самих туристов из-за кризиса в отрасли", - заявил РИА Новости представитель Ассоциации туроператоров Турции (TURSAB).

Как ранее заявил РИА Новости глава федерации отельеров Турции Осман Айык, отдых в Турции незначительно подорожает, если туристов обяжут платить налог на проживание в отелях. По его словам, турецкие отельеры неоднократно высказывали критические замечания по поводу его введения, но к ним не прислушались. Собранные от взимания налога средства будут направлены в бюджет Турции.

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