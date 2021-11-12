В Турции состоится Международный конгресс по курортному туризму

В туристической столице Турции – Анталье 25 ноября состоится 11-й Международный конгресс по курортному туризму.

В туристической столице Турции – Анталье 25 ноября состоится 11-й Международный конгресс по курортному туризму.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", его организатором выступит Ассоциация отельеров Средиземноморского региона.

Глава Aссоциации Эркан Ягджи сообщил о том, что участники мероприятия обсудят текущую ситуацию в сфере туризма, а также возможное развитие событий в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Кроме того, будут обсуждены такие вопросы, как цифровая трансформация в туризме, развитие исходных рынков и новые тенденции и т.д.

Ожидается, что в конгрессе примут участие министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, президент Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Сурури Чорабатыр и другие.