В Турции с 1 января могут ввести для туристов новый сбор за безопасность в размере 1,5 евро

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Турции с 1 января 2019 года могут ввести новый сбор за безопасность в размере 1,5 евро и 1 евро в некоторых аэропортах страны.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, эта мера коснется пассажиров, прилетающих из-за рубежа.

В распространенном ранее Главным управлением аэропортов Турции (DHMI) заявлении говорилось о намерениях ввести сбор в размере 3 евро за одного пассажира. Однако после проведенных переговоров между министром культуры и туризма Мехметом Эрсойем и министром транспорта и инфраструктуры Джахитом Тураном, было принято решение ввести налог в размере 1,5 евро и 1 евро в разных аэропортах Турции.

Также отмечается, что под данное решение властей республики подпали лишь те аэропорты, которые обслуживаются Главным управлением аэропортов Турции.