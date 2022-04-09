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В Турции разработали дорожную карту для привлечения туристов из России в 2022 году

В Турции разработали дорожную карту для привлечения туристов из России в 2022 году Власти Турции планируют реализовать трехэтапную дорожную карту для привлечения туристов из России в 2022 году.
Туризм
9 апреля 2022 г. 11:02
В Турции разработали дорожную карту для привлечения туристов из России в 2022 году

Власти Турции планируют реализовать трехэтапную дорожную карту для привлечения туристов из России в 2022 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу газета Sabah.

По данным газеты, первым этапом станет выделение кредита в размере 300 млн долларов США министерством финансов и казначейства, Кредитно-гарантийным фондом Турции и рядом банков турецким туроператорам Anex Tour, Pegas Touristik и Coral Travel, которые находятся в сложной ситуации из-за неопределенности в туристической сфере, вызванной конфликтом в Украине.

Как отмечает газета, в рамках второго этапа было заключено соглашение между упомянутыми туроператорами и турецким национальным авиаперевозчиком Turkish Airlines о предоставлении 1,5 млн новых пассажирских кресел для самолетов, перевозящих российских клиентов на курорты Турции. Необходимость в этом возникла после того, как США и ЕС ввели экономические санкции против России, затронувшие в том числе и авиакомпании.

Третей фазой поддержки турсектора станет создание новой авиакомпании, которая будет задействована в перевозке до 1 млн российских туристов.

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