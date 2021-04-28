В Турции рассказали, где смогут побывать туристы в период локдауна

Ограничения будут действовать с 29 апреля по 17 мая

Турецкие власти обещают не чинить препятствий иностранным гостям в экскурсионных поездках и посещении музеев во время локдауна.

Как передает Report, об этом сообщает АТОР.

Министр туризма Мехмет Эрсой рассказал, что именно ждет отдыхающих в период с 29 апреля по 17 мая. "Ограничения, которые будут действовать, не коснутся гостей. Для них будут открыты музеи и исторические места", — заявил он.

Эту информацию со ссылкой на Ассоциацию туристических агентств Турции (TURSAB) подтвердили и представители принимающих компаний. "Ограничений на передвижение зарубежных путешественников по территории Турции нет. Экскурсии будут продолжаться, включая посещение музеев и археологических раскопок", — пояснили представители турбизнеса.

По словам М.Эрсоя, отели, в которых в период локдауна будут проживать иностранцы, выполняют все эпидемиологические протоколы и имеют сертификат безопасного туризма. Эти гостиницы не реже четырех раз в месяц проходят аудит на предмет соблюдения санитарных требований, причем без предварительного уведомления владельцев.