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В Турции проходит международный симпозиум "Каменные холмы"

В Турции проходит международный симпозиум "Каменные холмы" В турецком городе Шанлыурфа начал работу презентационный симпозиум международной конференции “Каменные холмы”, посвященный эпохе неолита. Проведение конференции запланировано на 2023 год.
Туризм
23 сентября 2021 г. 15:25
В Турции проходит международный симпозиум Каменные холмы

В турецком городе Шанлыурфа начал работу презентационный симпозиум международной конференции “Каменные холмы”, посвященный эпохе неолита. Проведение конференции запланировано на 2023 год.

Как сообщает Report, в симпозиуме, который завершится завтра, наряду с Турцией и Азербайджаном, принимают участие более 70 журналистов из Великобритании, Италии, Испании, Португалии, Германии, США и других стран, а также профессорский состав из Турции, Канады и Великобритании.

Выступивший на мероприятии начальник Главного управления культурного наследия и музеев Министерства культуры и туризма Турции Гёкхан Язгы отметил, что “Каменные холмы”, насчитывающие 12-тысячную историю, включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как одно из древнейших поселений, точкой отсчета мироздания.

По его словам, археологические раскопки на указанной территории выявили новые представления о жизни древних людей.

Язги добавил, что территория была открыта в 1963 году, однако первые раскопки начались в 1995 году: “По предварительным оценкам археологов, сооружения, обнаруженные во время раскопок, были местом поклонения древних людей. В эпоху неолита "Каменные холмы” были местом, где люди совершали похоронные ритуалы".

Профессор Стамбульского университета Мехмет Оздоган отметил, что только сейчас постигается вклад Анатолии в мировую цивилизацию эпохи неолита: “Раньше мы думали, что история Анатолии не представляет особой важности. Однако проведенные археологические раскопки, исследования доказали, что период неолита в Турции занимает важное место в мировой истории. Формирование религиозных верований людей, живущих на "Каменных холмах", относится к периоду, предшествующему приобретению ими земледельческих навыков".

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Версия на английском языке ФотоTurkey hosts symposium on historical site Göbekli Tepe
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə “Daş Təpələr” adlı məkan haqqında beynəlxalq simpozium keçirilir

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