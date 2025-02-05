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В Турции представлен туристический потенциал Азербайджана

В Турции представлен туристический потенциал Азербайджана Туристический потенциал Азербайджана представлен на Восточно-средиземноморской международной выставке туризма ("EMITT - 2025") в Стамбуле.
Туризм
5 февраля 2025 г. 13:44
В Турции представлен туристический потенциал Азербайджана

Туристический потенциал Азербайджана представлен на Восточно-средиземноморской международной выставке туризма ("EMITT - 2025") в Стамбуле.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

На национальном стенде Азербайджана представлены 10 представителей местной туристической индустрии и "Азербайджанские авиалинии".

Посетителям предоставляется информация о туристических возможностях Азербайджана, включая гастротуризм, виноделие, зимний туризм и горнолыжные центры, а также объекты материального культурного наследия, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также организуются встречи в формате B2B с представителями туристического сектора Турции и других стран.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's tourism opportunities showcased in Türkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın turizm imkanları Türkiyədə nümayiş olunur

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