В Турции предложили отменить систему всё включено

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Глава конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен предложил отменить на курортах систему «всё включено».

Как передает Report, об этом информирует Sözcü.

По его словам, данный шаг поможет туристам ознакомиться со страной, а также «оживит» турецкую экономику.

«Если мы ликвидируем систему «всё включено», туристы покинут отели и начнут чаще посещать достопримечательности, ходить по магазинам. Это позволит оживить ремесленный сектор и поспособствует глобальным национальным целям», — пояснил Паландокен.