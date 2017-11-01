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    В Турции предложили отменить систему всё включено

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Глава конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен предложил отменить на курортах систему «всё включено».

    Как передает Report, об этом информирует Sözcü.

    По его словам, данный шаг поможет туристам ознакомиться со страной, а также «оживит» турецкую экономику.

    «Если мы ликвидируем систему «всё включено», туристы покинут отели и начнут чаще посещать достопримечательности, ходить по магазинам. Это позволит оживить ремесленный сектор и поспособствует глобальным национальным целям», — пояснил Паландокен.

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