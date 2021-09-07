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В Турции испытывают первое морское такси

В Турции испытывают первое морское такси В Турции спустили на воду первое морское такси собственного производства.
Туризм
7 сентября 2021 г. 13:01
В Турции испытывают первое морское такси

В Турции спустили на воду первое морское такси собственного производства.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, всего на первоначальном этапе будет построено 50 такси, из которых 5 будут работать на электричестве.

"Морские такси будут курсировать в местах, где нет общественного транспорта. На них будут работать и женщины. Экипаж лодки состоит из двух человек", - сказал генеральный директор стамбульской компании City Lines Синем Дедеташ.

С начала этого года на Стамбульском судостроительном заводе Haliç начато производство 50 единиц морских такси.

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