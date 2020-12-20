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В Турции all inclusive останется неизменной и в 2021 году

В Турции all inclusive останется неизменной и в 2021 году Концепция системы "все включено" вряд ли изменится в Турции в 2021 году, поскольку вызванные пандемией коронавируса нового типа риски все еще сохраняются.
Туризм
20 декабря 2020 г. 15:58
В Турции all inclusive останется неизменной и в 2021 году

Концепция системы "все включено" вряд ли изменится в Турции в 2021 году, поскольку вызванные пандемией коронавируса нового типа риски все еще сохраняются.

Как передает Report, об этом сообщил в воскресенье в интервью корреспонденту ТАСС глава Союза туроператоров Турции (Tursab) Фируз Баглыкайя.

"Турция успешно внедрила систему "все включено" и превратила ее в преимущество, которое позволяет республике конкурировать в мировом туризме. Это чрезвычайно эффективный продукт, ориентированный на массовый туризм. В связи с пандемией в систему были внесены некоторые коррективы, особенно это касается выдачи еды и напитков. Все эти ограничения были, конечно же, введены для обеспечения защиты здоровья наших гостей и сотрудников, однако никаких проблем с качеством обслуживания при этом не возникло. Мы исходим из того, что 2021 год станет годом, когда все необходимые с точки зрения гигиены правила будут соблюдаться на самом высоком уровне в системе "все включено", - подчеркнул собеседник агентства.

"Если борьба с пандемией будет успешно завершена, то система "все включено" сможет вновь вернуться к своей предыдущей концепции. Но в виду того, что связанные с пандемией риски сохраняются, в 2021 году будут поддерживаться те же самые меры, которые были приняты в 2020 году", - добавил Баглыкайя.

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