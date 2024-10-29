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В Тунисе вводят новый туристический налог

В Тунисе вводят новый туристический налог С 1 ноября в Тунисе будет введен новый туристический налог.
Туризм
29 октября 2024 г. 07:50
В Тунисе вводят новый туристический налог

С 1 ноября в Тунисе будет введен новый туристический налог.

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно информации, туристы должны будут платить дополнительно от 1 до 3,5 евро в день в зависимости от звездности отеля.

Например, в двухзвездочных отелях плата составит 1,18 евро с человека в день, в трехзвездочных - 2,36 евро, а в четырех- и пятизвездочных отелях - 3,54 евро в день. Налог будет распространяться на организованных туристов старше 12 лет.

Собранные средства планируется направить на финансирование услуг и товаров для туристической отрасли.

Ранее налог уже начал действовать для индивидуальных туристов, но с 1 ноября его будут применять ко всем отдыхающим.

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Версия на азербайджанском языке Tunisdə yeni turist vergisi tətbiq ediləcək

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