В Тель-Авиве рассказали о еврейском наследии Азербайджана

В израильском городе Тель-Авиве по инициативе организации World Jewish Travel прошло мероприятие под названием “Еврейский Шелковый путь”.

В израильском городе Тель-Авиве по инициативе организации World Jewish Travel прошло мероприятие под названием “Еврейский Шелковый путь”.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму (ГАТ).

Заведующая сектором туристического продукта Бюро туризма Азербайджана Гюнель Бадалова проинформировала участников мероприятия о многолетнем еврейском наследии Азербайджана, густонаселенной еврейской общиной Красной слободе, в том числе о Баку, Губе, Огузе, Исмаиллы и других местах, где существует еврейское наследие.

Участникам было сообщено, что в различных местах Азербайджана были обнаружены следы древних синагог, а в настоящее время в стране действуют семь синагог.

Туристические возможности нашей страны были представлены на международной выставке Средиземноморского туристического рынка (IMTM), организованной Государственным агентством по туризму и бюро туризма Азербайджана 14-15 февраля в Тель-Авиве.