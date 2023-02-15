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В Тель-Авиве рассказали о еврейском наследии Азербайджана

В Тель-Авиве рассказали о еврейском наследии Азербайджана В израильском городе Тель-Авиве по инициативе организации World Jewish Travel прошло мероприятие под названием “Еврейский Шелковый путь”.
Туризм
15 февраля 2023 г. 19:27
В Тель-Авиве рассказали о еврейском наследии Азербайджана

В израильском городе Тель-Авиве по инициативе организации World Jewish Travel прошло мероприятие под названием “Еврейский Шелковый путь”.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму (ГАТ).

Заведующая сектором туристического продукта Бюро туризма Азербайджана Гюнель Бадалова проинформировала участников мероприятия о многолетнем еврейском наследии Азербайджана, густонаселенной еврейской общиной Красной слободе, в том числе о Баку, Губе, Огузе, Исмаиллы и других местах, где существует еврейское наследие.

Участникам было сообщено, что в различных местах Азербайджана были обнаружены следы древних синагог, а в настоящее время в стране действуют семь синагог.

Туристические возможности нашей страны были представлены на международной выставке Средиземноморского туристического рынка (IMTM), организованной Государственным агентством по туризму и бюро туризма Азербайджана 14-15 февраля в Тель-Авиве.

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Версия на азербайджанском языке Təl-Əvivdə Azərbaycandakı yəhudi irsinə dair təqdimat keçirilib

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