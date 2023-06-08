О нас

В Тель-Авиве проходит фотовыставка ”Азербайджан глазами израильских фотографов"

В Тель-Авиве проходит фотовыставка ”Азербайджан глазами израильских фотографов" В офисе представительства Бюро туризма Азербайджана при Государственном агентстве по туризму в столице Израиля Тель-Авиве состоялось открытие фотовыставки “Азербайджан глазами израильских фотографов”.
Туризм
8 июня 2023 г. 13:30
В Тель-Авиве проходит фотовыставка ”Азербайджан глазами израильских фотографов

В офисе представительства Бюро туризма Азербайджана при Государственном агентстве по туризму в столице Израиля Тель-Авиве состоялось открытие фотовыставки “Азербайджан глазами израильских фотографов”.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, на выставке были представлены работы израильских фотографов, путешествующих в Азербайджан под руководством известного фотографа из Израиля Виктора Зислина.

20 самых удачных фотографий, сделанных во время визитов в Азербайджан, отражают пейзажи, природу, исторические и современные архитектурные памятники Баку и других регионов Азербайджана.

В рамках мероприятия Виктор Зислин и другие фотографы в своих выступлениях рассказали о местах, где были сделаны снимки, и поделились впечатлениями.

Фотовыставка ”Азербайджан глазами израильских фотографов“ пройдет 8-29 июня в офисе представительства Бюро туризма Азербайджана в Тель-Авиве, по адресу ”Герберт Самуэль 10".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоTəl-Əvivdə “Azərbaycan İsrail fotoqraflarının gözü ilə” adlı fotosərgi keçirilir

Другие новости из категории

Расходы на содержание Шушинского комплекса отеля-конгресс-центра передадут специализированной компании
Расходы на содержание Шушинского комплекса отеля-конгресс-центра передадут специализированной компании
7 июня 2023 г. 13:17
В Азербайджане разрабатывается концепция в связи с уличной едой
В Азербайджане разрабатывается концепция в связи с уличной едой
6 июня 2023 г. 12:11
Индийский лоукостер запустит прямые авиарейсы из Дели в Баку
Индийский лоукостер запустит прямые авиарейсы из Дели в Баку
3 июня 2023 г. 17:16
Азербайджан избран членом Исполнительного совета Всемирной туристской организации
ФотоАзербайджан избран членом Исполнительного совета Всемирной туристской организации
1 июня 2023 г. 21:14
Азербайджан и Чехия обсудили расширение туристического сотрудничества
ФотоАзербайджан и Чехия обсудили расширение туристического сотрудничества
1 июня 2023 г. 16:32
Турция намерена ежегодно принимать один миллион туристов из Азербайджана
Турция намерена ежегодно принимать один миллион туристов из Азербайджана
1 июня 2023 г. 15:55
Азербайджан принимает участие в ежегодном саммите Азиатско-Тихоокеанской туристической ассоциации
ФотоАзербайджан принимает участие в ежегодном саммите Азиатско-Тихоокеанской туристической ассоциации
1 июня 2023 г. 12:43
В Индонезии анонсировали выдачу золотых виз для туристов
В Индонезии анонсировали выдачу "золотых виз" для туристов
30 мая 2023 г. 11:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
ИрАэро будет совершать полеты в Азербайджан
"ИрАэро" будет совершать полеты в Азербайджан
24 мая 2023 г. 15:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi