В Тель-Авиве проходит фотовыставка ”Азербайджан глазами израильских фотографов"

В офисе представительства Бюро туризма Азербайджана при Государственном агентстве по туризму в столице Израиля Тель-Авиве состоялось открытие фотовыставки “Азербайджан глазами израильских фотографов”.

В офисе представительства Бюро туризма Азербайджана при Государственном агентстве по туризму в столице Израиля Тель-Авиве состоялось открытие фотовыставки “Азербайджан глазами израильских фотографов”.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, на выставке были представлены работы израильских фотографов, путешествующих в Азербайджан под руководством известного фотографа из Израиля Виктора Зислина.

20 самых удачных фотографий, сделанных во время визитов в Азербайджан, отражают пейзажи, природу, исторические и современные архитектурные памятники Баку и других регионов Азербайджана.

В рамках мероприятия Виктор Зислин и другие фотографы в своих выступлениях рассказали о местах, где были сделаны снимки, и поделились впечатлениями.

Фотовыставка ”Азербайджан глазами израильских фотографов“ пройдет 8-29 июня в офисе представительства Бюро туризма Азербайджана в Тель-Авиве, по адресу ”Герберт Самуэль 10".