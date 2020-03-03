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В Тбилиси отменено 90% бронирований отелей

​В Тбилиси отменено 90% бронирований отелей

© google.az

В Тбилиси около 90% бронирований отелей на март-апрель были отменены за последние 5-6 дней.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил глава Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили.

Он отметил, что подобная ситуация сложилась из-за угрозы коронавируса: "Мы получили первый удар. Индустрия туризма находится на грани банкротства. Хуже всего ситуация в отелях Тбилиси. Коронавирус - это глобальная проблема. Здесь нет виноватых. Нам просто нужно найти выход из кризиса, чтобы сотрудники туристической индустрии сохранили рабочие места". 

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