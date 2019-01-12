В Таиланде таксист вернул забывчивому туристу почти пять тысяч долларов

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В Таиланде таксист вернул японскому туристу кошелек с деньгами в японской и тайской валюте на сумму около 153 000 бат (свыше 4800 долларов), который забыл его в машине в районе улицы Сукхумвит в Бангкоке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Bangkok Post.

Водитель рассказал, что турист сел в машину в районе Сои Сукхумвит 24 и попросил проехать по улице, чтобы забрать еще двух японцев возле торгового центра Emporium. Затем таксист отвез их в популярный у туристов район развлечений.Водитель планировал вернуться домой, но на перекрестке перед светофором в машину села женщина. Она и обратила его внимание на маленькую сумку, лежащую на сидении.

Таксист сразу попытался разыскать туристов, чтобы вернуть находку, но ему это не удалось. Поэтому он позвонил на FM91 Traffic Radio, рассказал им о кошельке, а затем пошел на радиостанцию, чтобы передать его. "Я забеспокоился, увидев кошелек и наличные. Я не хотел держать у себя потерянные деньги, так как боялся быть обвиненным в краже. Я могу заработать более 100 000 бат в год за рулем такси. Но если бы меня посадили в тюрьму на один год, я бы не заработал ничего, а моя семья оказалась бы в беде", - рассказал водитель.

Японский турист, который не назвал своего имени, отметил, что был потрясен, обнаружив отсутствие кошелька. При этом он не думал, что мог оставить его в такси. Он решил, что потерял деньги во время прогулки.

Он поблагодарил таксиста за его честность и дал водителю награду в 5000 бат (свыше 150 долларов).