В Таиланде сохранят карантин даже для вакцинированных туристов

Причиной является отсутствие доказательств того, что прививки полностью эффективны для предотвращения передачи COVID-19.

У властей Таиланда нет планов отменять двухнедельный карантин для туристов, вакцинированных от COVID-19, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Паспорт вакцинированного", позволяющий избежать самоизоляции по прибытию в Таиланд — "пока только идея", — сообщил глава департамента по контролю за инфекционными заболеваниями (DDC) Опас Карнкавинпонг, комментируя перспективу открытия границ страны для путешественников, привитых от коронавируса.

По словам чиновника, причина сохранения действующих протоколов в отношении вакцинированных гостей — отсутствие доказательств того, что прививки полностью эффективны для предотвращения передачи COVID-19. "Нет достаточной информации, чтобы сделать вывод о нулевой вероятности заражения других граждан", — подчеркнул он.

По мнению Карнкавинпонга, лучшей мерой, препятствующей распространению заболевания во время международных поездок, по-прежнему является обязательная изоляция иностранцев, прибывающих в страну.

Таким образом, планы турбизнеса Пхукета, который хотел вложиться в вакцинацию и начать в октябре принимать гостей без карантина, оказываются под большим вопросом.

Как подчеркнул глава DDC, Таиланд готов внедрить "вакцинные паспорта", если будет достаточно информации об эффективности прививок, и инициативу введения "прививочных сертификатов" поддержит ВОЗ.