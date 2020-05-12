​В Таиланде планируют ввести сбор с иностранных туристов

Министерство туризма и спорта Таиланда рассматривает возможность введения сбора с иностранцев в размере не более 300 батов (9 долларов США). Налог будет взиматься с туристов, прибывших воздушным, наземным или морским транспортом.

Как передает Report, об этом 12 мая пишет газета Bangkok Post со ссылкой на главу министерства Пипата Ратчакитпракана.

Сбор является частью 20-летнего национального плана, согласно которому государственные органы должны иметь постоянный доход для поддержания и стабилизации национальной экономики.

Налог будет включен в туристический фонд, управляемый министерством, которое нацелено на восстановление и развитие туристической деятельности, а также на обеспечение безопасности и защиты туристов. "Пандемия оказала серьезное влияние на туризм, и туристический фонд должен выделить средства для государственных учреждений, которые будут обслуживать туристов", - отметил министр.

Сбор будет включен в стоимость авиабилетов, как будет работать инициатива с наземным и морским транспортом, правительство пока не сообщает. Минтуризма намерено объявить о введении нового налога до IV квартала 2020 года.

Глава министерства сказал, что подконтрольное ему ведомство поручило провести технико-экономическое обоснование суммы налога для посетителей. По оценкам Минтуризма, максимальная сумма не должна превышать 300 батов на человека. Сам Ратчакитпракан уверен, что сбор должен быть от 100 до 200 батов (от 3 до 6 долларов США). Окончательную сумму сбора будет утверждать кабинет министров.