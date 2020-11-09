В Таиланде планируют сократить карантин для туристов

Новация должна коснуться не всех, а только прибывающих из стран с низким числом заболеваемости коронавирусом

Власти Таиланда рассматривают возможность сократить с 14 до 10 дней обязательный карантин для туристов по туристической визе для длительного пребывания иностранцев.

Как передает Report, об этом сообщает Bangkok Post.

Новация должна коснуться не всех, а только прибывающих из стран с низким числом заболеваемости коронавирусом. Остальным гостям не удастся избежать двухнедельной самоизоляции.

Чиновники объяснили, что тестирование на COVID-19 проводится в первый, второй, третий, седьмой, восьмой, девятый и одиннадцатый дни после прибытия, и любая инфекция обычно выявляется в этот период.

Шансы обнаружить вирус после 10 дней карантина невелики — примерно 0,3 на один миллион тестируемых.