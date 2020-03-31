​В связи с коронавирусом расширен список предложений по туризму

С целью минимизации негативного влияния пандемии коронавируса на предпринимательство, в частности, на субъекты малого и среднего бизнеса, между представителями государственного, общественного и частного секторов проведены встречи и обсуждения.

Об этом Report сообщил председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана Самир Дюбенди.

По его словам, в ходе обсуждений, состоявшихся совместно и порознь с участием ведущих компаний и предпринимателей, задействованных в сфере туризма, ассоциаций и общественных объединений, представителей министерств экономики, труда и социальной защиты населения, Госагентства по туризму, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, Государственной службы занятости и иных структур, были затронуты негативные последствия коронавируса и пути сведения их к минимуму:

- Предоставление заработной платы работникам, задействованным в сфере туризма, в определенных государством размере и сроках, в том числе отсрочивание выплат в Фонд социальной защиты населения, страховых взносов и иных отчислений из заработной платы и связанных с социальным обеспечением;

- Временное замораживание банковских кредитов сотрудников туристических компаний, простаивающих в связи с пандемией;

- Введение упрощенного налога для компаний и частных предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших от пандемии, временное приостановка взимания с них налога на прибыль, имущество, земельного налога и НДС.

- Временная приостановка оплаты коммунальных расходов, расходов на связь и интернет с компаний и частных предпринимателей, действующих в сфере туризма и в наибольшей степени пострадавших в результате пандемии; в том числе снижение, либо отмена выплат на проведение дезинфекции;

- Сокращение или временная приостановка взимания арендной платы с компаний и бизнес-объектов частных предпринимателей, задействованных в сфере туризма, и пострадавших от пандемии в наибольшей степени, пересмотр договоров аренды;

- Временная приостановка выплат процентов по кредитам с компаний и частных предпринимателей, работающих в сфере туризма и в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавируса.

На повестке обсуждений были и другие меры, призванные облегчить положение туристических компаний и частных предпринимателей, потерпевших убытки от пандемии. В настоящее время государство работает над пакетами по оказанию поддержке и в ближайшее время подготовленные предложения будут представлены общественности.