​В связи с I Европейскими играми в отелях Азербайджана проводятся мониторинги

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В отелях Азербайджана, где разместятся туристы, приехавшие на I Европейские игры в Баку, проводятся мониторинги.

В связи с этим в Мингячевире начались тренинги. Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом туризма министерства культуры и туризма Айдын Исмиев. Он сказал, что 6-13 апреля пройдут тренинги для работников отелей, функционирующих в Баку: "В связи с этим мы обратились в министерство культуры и туризма Турции".

Что касается размещения туристов в отелях, которые прибудут в Баку на Европейские игры, А.Исмиев отметил, что за последние 3-4 года в Баку построены четырехзвездочные отели: "Стоимость проживания в этих отелях составляет 70-80 манатов. В настоящее время в отелях Баку есть около 12 тыс. мест для размещения туристов".

Напомним, что в 2014 году Азербайджан посетили 2,3 млн. туристов.