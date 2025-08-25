В странах СНГ представлены туристические возможности Азербайджана

15:37 Бюро по туризму Азербайджана продемонстрировало туристические возможности нашей страны на серии мероприятий, проходивших 18-25 августа в Ташкенте (Узбекистан), Астане и Алматы (Казахстан), а также в Минске (Беларусь).

Туристические возможности Азербайджана были представлены Бюро по туризму на сериях мероприятий, проходивших 18–25 августа в Ташкенте (Узбекистан), Астане и Алматы (Казахстан), а также в Минске (Беларусь)..

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственного агентство по туризму.

Во встречах, проведенных в рамках мероприятий, приняли участие 50 ведущих туристических компаний из Узбекистана, 70 из Казахстана, 70 из Беларуси, а также 10 представителей местной туристической индустрии из Азербайджана, включая ЗАО "Азербайджанские авиалинии", отели и туристические компании.

Участникам были представлены пляжный туризм Азербайджана, горнолыжные курорты, оздоровительные и спа-центры, культурные и гастрономические маршруты, а также предоставлена информация о международном мероприятии Гран-при Азербайджана 2025 "Формулы 1" Qatar Airways.

После презентаций на встречах в формате B2B обсуждались возможности сотрудничества.