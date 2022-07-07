В список ЮНЕСКО внесут памятники культурного наследия на освобожденных от оккупации территориях

"Наряду с городом Шушой, в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в ближайшее время будут внесены и другие историко-культурные памятники на освобожденных от оккупации территориях".

"Наряду с городом Шушой, в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в ближайшее время будут внесены и другие историко-культурные памятники на освобожденных от оккупации территориях".

Как передает Report, об этом сообщила заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Азада Гусейнова.

"Как вы знаете, исторический центр Шуши внесен в предварительный список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В ближайшее время в Шуше пройдет День города, подобные мероприятия будут организованы и на других освобожденных от оккупации территориях", - сказала А. Гусейнова.

Отметим, что в мае этого года было предложено внести исторический центр Шуши в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Одним из важных шагов в этом направлении является включение Шушинского государственного историко-архитектурного заповедника, созданного в 1977 году по инициативе великого лидера Гейдара Алиева, в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2001 году.

Из памятников, входящих в Шушинский историко-архитектурный заповедник, можно отметить мечети Гевхар-ага (верхняя) и Гевхар-ага (нижняя), дом ханской дочери, поэтессы Хуршидбану Натаван, дворец Карабахского хана, мавзолей Вагифа, дом Мирзы Салах-бека Зохраббекова, Шушинский курган, пещерный стан "Шуша", Шушинскую крепость и другие. Всего в Шуше было 549 древних зданий, вымощенные камнями улицы протяженностью 1203 метра, 17 мечетей, 6 караван-сараев, 3 мавзолея, 2 медресе, 2 замка, крепостные стены и др. В настоящее время Министерством культуры ведется работа по изучению состояния историко-архитектурных памятников.

Список всемирного культурного наследия создан на основании Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года.

Из Азербайджана в этот список входят Ичери Шехер с Дворцом Ширваншахов и Девичьей башней, Культурный ландшафт наскального искусства Гобустана и Исторический центр Шеки с Ханским дворцом.