В Швейцарии открылся отель "ноль звезд" с номерами под открытым небом

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В швейцарском округе Тоггенбург открылся отель без стен и крыши, номер в котором обойдётся в около 500 AZN за ночь.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Design Boom.

В новой гостинице всего три номера, состоящих из роскошных кроватей под открытым небом. Клиентам также полагаются тумбочки, светильник, чашка кофе, завтрак и безалкогольные напитки.

Обслуживание включает услуги дворецкого, который может не только принести завтрак в постель, но и предложить альтернативные варианты размещения при плохой погоде.

Неожиданно, отель сразу после открытия оказался очень популярным: более половины доступных ночей уже зарезервированы.