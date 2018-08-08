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    В Швейцарии открылся отель "ноль звезд" с номерами под открытым небом

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В швейцарском округе Тоггенбург открылся отель без стен и крыши, номер в котором обойдётся в около 500 AZN за ночь.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Design Boom.

    В новой гостинице всего три номера, состоящих из роскошных кроватей под открытым небом. Клиентам также полагаются тумбочки, светильник, чашка кофе, завтрак и безалкогольные напитки.

    Обслуживание включает услуги дворецкого, который может не только принести завтрак в постель, но и предложить альтернативные варианты размещения при плохой погоде.

    Неожиданно, отель сразу после открытия оказался очень популярным: более половины доступных ночей уже зарезервированы.

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