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В Шуше проводятся мероприятия в рамках Международного дня гастрономии

В Шуше проводятся мероприятия в рамках Международного дня гастрономии 13:30
Туризм
6 сентября 2024 г. 14:05
В Шуше проводятся мероприятия в рамках Международного дня гастрономии

Спецпредставитель президента Азербайджана в Шуше Айдын Керимов заявил, что представили исламских стран организовали демонстрацию блюд для ифтара в рамках Международного дня гастрономии.

Как сообщает корреспондент Report, на мероприятии, посвященном Международному дню гастрономии, Керимов выразил уверенность в высоком уровне проведения мероприятия и отметил его особое символическое значение.

"Шуша в этом году является культурной столицы исламских стран. Фестиваль предоставляет возможности для демонстрации культуры исламских стран, включая их кухню и блюда", — подчеркнул он.

Сегодня в Шуше отмечается Международный день гастрономии. В "Тутовом саду" организована дегустация блюд для ифтара, представленных Азербайджаном, Ираном, Турцией, Узбекистаном, Пакистаном и Саудовской Аравией.

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Версия на английском языке Presidential rep: Honored to host Common Table of Islamic Countries event in Shusha
Версия на азербайджанском языке Aydın Kərimov: “Şuşada İslam Ölkələrinin Ortaq Süfrəsi tədbirinin keçirilməsi qürurvericidir”

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