В Шуше проводятся мероприятия в рамках Международного дня гастрономии

13:30

Спецпредставитель президента Азербайджана в Шуше Айдын Керимов заявил, что представили исламских стран организовали демонстрацию блюд для ифтара в рамках Международного дня гастрономии.

Как сообщает корреспондент Report, на мероприятии, посвященном Международному дню гастрономии, Керимов выразил уверенность в высоком уровне проведения мероприятия и отметил его особое символическое значение.

"Шуша в этом году является культурной столицы исламских стран. Фестиваль предоставляет возможности для демонстрации культуры исламских стран, включая их кухню и блюда", — подчеркнул он.

Сегодня в Шуше отмечается Международный день гастрономии. В "Тутовом саду" организована дегустация блюд для ифтара, представленных Азербайджаном, Ираном, Турцией, Узбекистаном, Пакистаном и Саудовской Аравией.