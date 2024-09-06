В Шуше проходит Международный день гастрономии

09:38

В Шуше стартовал Международный день гастрономии с участием кулинаров из регионов Азербайджана, а также Турции, Узбекистана, Пакистана, Саудовской Аравии и Ирана.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, мероприятие организовано совместно Государственным агентством по туризму, Управлением Шушинского государственного заповедника и Национальным кулинарным центром.

На открытом воздухе в городе организованы палаточные стенды, где можно будет продегустировать блюда, организация которых связана с общей культурой ифтара (разговение после дневного поста по мусульманскому обычаю) в Азербайджане, Иране, Турции и Узбекистане под названием "Ифтар и связанные с ним социально-культурные традиции". Эта номинация включена в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В рамках мероприятия будет организована выставка образцов гастрономии и материально-культурного наследия Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов.

Посетителям также будут представлены образцы декоративного наследия "Искусства тезхиба", также включенного в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.