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В Шуше проходит международная конференция по перспективам культурного туризма тюркского мира

В Шуше проходит международная конференция по перспективам культурного туризма тюркского мира В Шуше проходит международная научная конференция "Перспективы культурного туризма тюркского мира".
Туризм
1 декабря 2023 г. 14:08
В Шуше проходит международная конференция по перспективам культурного туризма тюркского мира

В Шуше проходит международная научная конференция "Перспективы культурного туризма тюркского мира".

Как сообщает Report, целью мероприятия, организованного Государственным агентством по туризму и Организацией тюркских государств (ОТГ), является обмен мнениями по созданию совместных туристических продуктов и маршрутов тюркоязычных государств, а также обсуждение перспектив сотрудничества в этой области.

В мероприятии принимают участие представители официальных структур, эксперты по культурному наследию Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Турецкой Республики Северного Кипра и Венгрии.

Представители стран-членов ОТГ выступили с презентациями на тему "Превращение кочевого образа жизни тюркоязычных стран в туристический продукт". Отмечено, что находящийся на грани исчезновения кочевой образ жизни до сих пор сохраняется среди тюркских народов, в том числе в Азербайджане.

В рамках мероприятия состоялась презентация образцов национальной кулинарии Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada Türk dünyasının mədəni turizm perspektivlərinə dair beynəlxalq elmi konfrans keçirilir 

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