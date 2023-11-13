О нас

В Шуше будет применен опыт Турции в сфере туризма

В Шуше будет применен опыт Турции в сфере туризма Находящаяся в Турции делегация во главе со специальным представителем президента Азербайджана в Шушинском районе Айдыном Керимовым встретилась с министром культуры братской страны Нури Эрсоем.
Туризм
13 ноября 2023 г. 21:21
В Шуше будет применен опыт Турции в сфере туризма

Находящаяся в Турции делегация во главе со специальным представителем президента Азербайджана в Шушинском районе Айдыном Керимовым встретилась с министром культуры братской страны Нури Эрсоем.

Как передает Report, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Турецкой Республике.

В ходе встречи турецкому министру была представлена ​​информация о реставрационных и строительных работах, которые проводятся в культурной столице Азербайджана городе Шуша после ее освобождения от оккупации.

Особо было отмечено, что в Шуше, которая также была объявлена культурной столицей тюркского мира на 2023 год, были проведены международные культурные мероприятия, и они внесли весомый вклад в сотрудничество тюркских государств в культурной сфере.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями о развитии туристического сектора в Шуше, которая является одном из красивейших уголков Азербайджана. Была затронута тема расширения туристической инфраструктуры, подготовки квалифицированных кадров в этой области и обсуждены возможности применения успешного туристического опыта Турции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin turizim təcrübəsi Şuşada tətbiq olunacaq

Другие новости из категории

Туристический потенциал Азербайджана представлен в Китае
ФотоТуристический потенциал Азербайджана представлен в Китае
13 ноября 2023 г. 12:11
Туристические возможности Азербайджана представлены в аэропорту Стамбула
ФотоТуристические возможности Азербайджана представлены в аэропорту Стамбула
9 ноября 2023 г. 14:53
На выставке WTM London 2023 представлены туристические возможности Азербайджана
ФотоНа выставке WTM London 2023 представлены туристические возможности Азербайджана
7 ноября 2023 г. 20:34
В Китае был представлен туристический потенциал Азербайджана
ФотоВ Китае был представлен туристический потенциал Азербайджана
7 ноября 2023 г. 14:36
Налог на имущество для гостиниц в регионах Азербайджана снизится на 75%
Налог на имущество для гостиниц в регионах Азербайджана снизится на 75%
7 ноября 2023 г. 12:09
В исмаиллинском селе Сулут открылся туристический центр
ФотоВ исмаиллинском селе Сулут открылся туристический центр
4 ноября 2023 г. 14:45
В Агдаме пройдет конференция по восстановлению туризма на освобожденных территориях
В Агдаме пройдет конференция по восстановлению туризма на освобожденных территориях
4 ноября 2023 г. 11:04
В 2024 году Госагентству по туризму Азербайджана планируется выделить 54,4 млн манатов
В 2024 году Госагентству по туризму Азербайджана планируется выделить 54,4 млн манатов
2 ноября 2023 г. 05:11
Вход в мечеть Айя-София в Стамбуле станет платным для иностранцев с 2024 года
Вход в мечеть Айя-София в Стамбуле станет платным для иностранцев с 2024 года
31 октября 2023 г. 16:10
Академия Всемирной туристской организации ООН откроется в Тбилиси
Академия Всемирной туристской организации ООН откроется в Тбилиси
27 октября 2023 г. 10:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi