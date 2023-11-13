В Шуше будет применен опыт Турции в сфере туризма

Находящаяся в Турции делегация во главе со специальным представителем президента Азербайджана в Шушинском районе Айдыном Керимовым встретилась с министром культуры братской страны Нури Эрсоем.

Находящаяся в Турции делегация во главе со специальным представителем президента Азербайджана в Шушинском районе Айдыном Керимовым встретилась с министром культуры братской страны Нури Эрсоем.

Как передает Report , об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Турецкой Республике.

В ходе встречи турецкому министру была представлена ​​информация о реставрационных и строительных работах, которые проводятся в культурной столице Азербайджана городе Шуша после ее освобождения от оккупации.

Особо было отмечено, что в Шуше, которая также была объявлена культурной столицей тюркского мира на 2023 год, были проведены международные культурные мероприятия, и они внесли весомый вклад в сотрудничество тюркских государств в культурной сфере.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями о развитии туристического сектора в Шуше, которая является одном из красивейших уголков Азербайджана. Была затронута тема расширения туристической инфраструктуры, подготовки квалифицированных кадров в этой области и обсуждены возможности применения успешного туристического опыта Турции.