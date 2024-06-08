В Шемахы проходит Фестиваль воздушных шаров

8-9 июня в Шемахе проходит очередной Фестиваль воздушных шаров.

8-9 июня в Шемахе проходит очередной Фестиваль воздушных шаров.

Как сообщает Report, во время полетов, которые состоялись утром с 05:00 до 08:00, в небо над селом Мейсари Шамахинского района поднялись воздушные шары различных цветов, форм и дизайна.

Основной целью фестиваля, организованного компанией EZONE при поддержке Исполнительной власти Шамахинского района, является содействие развитию туристического потенциала страны, в том числе региона, где проводится фестиваль.

Туристические полеты на воздушных шарах пока не осуществляются, однако участники и гости фестиваля смогли увидеть демонстрационные полеты, выполненные азербайджанскими и зарубежными пилотами.

Художественная программа фестиваля стартует в 16:00. Лица, зарегистрировавшиеся через сайт iTicket.az, станут зрителями красочной концертно-развлекательной программы на территории комплекса виноградарства и виноделия "Ширван Шараблары" в селе Мейсари.

Первый Фестиваль воздушных шаров прошел в Шамахы в июне прошлого года.