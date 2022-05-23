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В Шамахы проходит 17-е заседание рабочей группы по туризму тюркских стран

В Шамахы проходит 17-е заседание рабочей группы по туризму тюркских стран Сегодня в Шамахы проходит 17-е заседание рабочей группы по туризму организации тюркских государств.
Туризм
23 мая 2022 г. 14:53
В Шамахы проходит 17-е заседание рабочей группы по туризму тюркских стран

Сегодня в Шамахы проходит 17-е заседание рабочей группы по туризму организации тюркских государств.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Как сообщается, мероприятие предваряет завтрашнюю встречу министров туризма организации тюркских государств.

В повестку дня заседания входит увеличение числа прямых рейсов между крупными городами государств-членов организации и государств-наблюдателей, использование туристического потенциала исторического Шелкового пути на основе обмена знаниями и опытом, реализация проектов “Совместный тур по современному Шелковому пути” и “Туристическая столица тюркского мира”, расширение сотрудничества по зимнему туризму и другие вопросы.

В мероприятии приняли участие представители государственных структур и специалисты по туризму из Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Венгрии.

На заседании рабочей группы город Шамахы предложено выбрать ”Столицей туризма тюркского мира" на 2022 год.

Рабочая группа была создана в рамках третьего саммита организации в 2013 году в Габале с участием глав государств.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞamaxıda türkdilli ölkələrin turizm üzrə İşçi Qrupunun 17-ci iclası keçirilir

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