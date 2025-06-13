В "Шахдаге" строится новая 10-километровая лыжная трасса

15:38

В Туристическом центре "Шахдаг" ведется строительство новой 10-километровой лыжной трассы.

Как передает корреспондент Report, об этом заявил председатель правления Центра Рустам Наджафов журналистам в ходе медиа-тура, посвященного открытию летнего сезона.

По его словам, в рамках подготовки к летнему сезону была усовершенствована инфраструктура на территории и в отелях, проведены работы по реконструкции и восстановлению, канатные дороги и аттракционы прошли технический осмотр и готовы к использованию.

Он отметил, что в связи с Чемпионатом Европы и этапу Кубка мира по лыжному альпинизму, которые пройдут в "Шахдаге" в марте 2026 года, начата реализация инфраструктурных проектов, в рамках которых осуществляется строительство новых 10-километровой лыжной трассы.

Представитель туризма также сообщил, что до конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию еще один отель на 124 номера.

Руководитель Центра подчеркнул, что расширение комплекса "Шахдаг" продолжается поэтапно.