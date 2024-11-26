В Шахдаге пройдет Фестиваль горных курортов-2025

В марте 2025 года в Шахдаге пройдет Фестиваль горных курортов.

В марте 2025 года в Шахдаге пройдет Фестиваль горных курортов Евразии.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, эстафета проведения мероприятия была передана от российского курорта “Роза Хутор” в рамках выставки “Туризм на Шелковом пути”, прошедшей в Ташкенте.

Заместитель генерального директора “Роза Хутор” по международным отношениям Сергей Хворостяной отметил, что в рамках программы фестиваля в Шахдаге запланированы бесплатные мастер-классы по горным лыжам и сноуборду от лучших инструкторов Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК), гастрономический фестиваль, фольклорные выступления, образовательные мероприятия для сотрудников горных курортов, а также профессиональные дискуссии. По его словам, ообое внимание будет уделено стратегической сессии по развитию горного туризма в Азербайджане и странах Кавказа.

Отмечается, что в рамках выставки представители ЕАГК подвели итоги первых полутора лет работы. Среди ключевых достижений - создание инновационной платформы IT-сервисов, внедрение единых стандартов качества туристических услуг, запуск корпоративного университета и разработка Межгосударственного туристического маршрута на базе региональных горных кластеров.

Выставка организована ЕАГК, объединяющим курорты из Азербайджана, России, Узбекистана, Казахстана и Южной Кореи.