В Северной Ирландии появятся экскурсии по местам съемок "Игры престолов"

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В 2019 году в Северной Ирландии туристы смогут попасть на экскурсию по местам съемок популярного сериала "Игра престолов".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает The Irish Times.

"Эти места станут туристическими достопримечательностями. Поклонники сериала смогут лично познакомиться с миром Вестероса. Также в планах организация туров на студию Linen Mill Studios в городе Банбридж. Там будет представлен реквизит со съемок: костюмы, оружие, декорации", — пишет издание.

Туризм в Северной Ирландии уже давно процветает в том числе и благодаря "Игре престолов". Есть тематически автобусные туры, специальные карты и приложения для телефонов.

Так, в музее Ольстера в Белфасте открыт гобелен, посвященный ключевым моментам эпоса, а в заведениях по всему региону расположены несколько резных дверей по мотивам шоу.