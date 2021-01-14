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В Сербии открыли самую длинную канатную дорогу в мире

В Сербии открыли самую длинную канатную дорогу в мире Длина панорамной канатной дороги на Златиборе составляет 8 950 метров
Туризм
14 января 2021 г. 18:58
В Сербии открыли самую длинную канатную дорогу в мире

В горнолыжном центре Сербии - на горном массиве Златибор на западе страны - открыли самую длинную канатную дорогу в мире.

Как передает Report, об этом со ссылкой на местные власти и строителей сообщает РИА Новости.

Протяженность "канатки" составляет около 9 километров.

Отмечается, что Златибор находится в 200 километрах к западу от Белграда. Это один из крупнейших туристических центров страны. Открытие панорамной канатной дороги Gold Gondola уже назвали "проектом десятилетия", а на торжественном открытии присутствовал и президент Сербии Александр Вучич.

Необходимые вложения в размере 13 миллионов евро обеспечили местные власти, без участия госбюджета.

"Это самая длинная канатная дорога такого типа в мире, одна из самых крупных инвестиций последних лет в туризм", - заявил собравшимся глава муниципалитета.

Представитель французской компании-подрядчика Poma Кристиан Бувье также указал, что "Gold gondola сейчас – самая длинная канатная дорога в мире". По данным компании, предыдущий рекорд принадлежал канатной дороге Tianmen Shan Cable Car в КНР протяженностью 7,4 километра.

Длина панорамной канатной дороги на Златиборе составляет 8 950 метров, максимальная пропускная способность – 600 пассажиров в час, со временем планируется увеличить ее до 1000 человек. Верхняя точка находится на горе Торник на высоте 1496 метров, откуда спускаются лыжные трассы. Ожидается, что инвестиции будут возвращены в течение 10 лет, когда планируется достигнуть показателя в миллион туристов в год и 10 миллионов ночевок.

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