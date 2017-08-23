В сентябре в Баку пройдут выставки здравоохранения, красоты и эстетической медицины

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ В этом году Iteca Caspian планирует проведение в Азербайджане 7 международных выставок.

Как сообщили Report из компании, рамках выставок участники смогут изучить рынок, наладить профессиональные связи и привлечь новых партнеров, посетители же получат возможность ознакомиться с товарами или услугами, встретиться с их производителями или поставщиками с глазу на глаз, установить полезные контакты, заключить важные контракты.

Новый выставочный сезон открывают 23-я Азербайджанская международная выставка "Здравоохранение" (BIHE-2017) и 11-я Азербайджанская международная выставка "Красота и эстетическая медицина" (Beauty Azerbaijan-2017). Выставки пройдут с 28 по 30 сентября в Баку Экспо Центре. Ожидается, что объединенная экспозиция выставок соберет свыше 100 участников, среди которых компании из Азербайджана, Беларуси, Германии, Индии, Италии, Ирана, Китая, Литвы, Польши, России, Турции, Украины, Швейцарии и других стран. Наравне с зарубежными производителями на выставке BIHE примут участие и местные дистрибьюторы медицинского оборудования и лекарства, такие как BTL Industries, Labservis, Planeta и другие, являющиеся партнерами крупнейших мировых производителей. В этом году выставка представит медицинское и лабораторное оборудование (оборудования для операционных столов, лазерное оборудование для пластической хирургии), фармацевтические препараты, медицинские инструменты, а также фармацевтическое оборудование.

В рамках выставки запланирована обширная деловая программа. Так, впервые в рамках выставки запланировано проведение Конгресса врачей. Конгресс будет состоять из нескольких панельных дискуссий с участием ведущих врачей из разных областей медицины. Во второй день выставки организаторами будет проведен воркшоп между экспонентами и местными производителями и дистрибьюторами, который станет дополнительной эффективной бизнес-площадкой для прямых встреч и переговоров между участниками рынка. Цель воркшопа - помочь участникам выставки наладить эффективные деловые отношения с местными компаниями, а посетителям - расширить свои дистрибьюторские сети.

Ежегодно выставка Beauty Azerbaijan привлекает профессионалов индустрии из различных стран мира, помогая им выйти на местный рынок. В Beauty Azerbaijan 2017 примут участие компании из Азербайджана, США, России, Италии, Кореи, которые представят профессиональную косметику, оборудование для салонов красоты, косметологические аппараты. Планируется проведение мастер-классов и B2B встреч.

Далее выставочный сезон продолжит Каспийская строительная неделя, в рамках которой пройдут 23-я Азербайджанская международная выставка "Строительство" (WorldBuild Baku-2017), 10-я Юбилейная международная выставка "Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника, технологии по охране окружающей среды, бассейны и возобновляемая энергия" (Aquatherm Baku-2017) и 10-я Юбилейная Каспийская международная выставка "Охрана, безопасность и средства спасения" (Securika Caspian-2017) (18-21 октября).