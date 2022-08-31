В сентябре из Санкт-Петербурга в Баку запустят дополнительный авиарейс

Авиакомпания Utair с 7 сентября запустит дополнительный рейс из Санкт-Петербурга в Баку в связи с высоким спросом у пассажиров. Столица Азербайджана с начала лета входит в десятку самых популярных международных направлений из Пулково.

Авиакомпания Utair с 7 сентября запустит дополнительный рейс из Санкт-Петербурга в Баку в связи с высоким спросом у пассажиров. Столица Азербайджана с начала лета входит в десятку самых популярных международных направлений из Пулково.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота северной столицы".

"Из аэропорта Пулково авиакомпания Utair увеличит количество рейсов в Баку с трех до четырех раз в неделю. С 7 сентября перевозчик добавит дополнительную частоту: теперь авиакомпания будет выполнять перелеты по понедельникам, средам, четвергам и пятницам. Баку входит в десятку самых популярных международных направлений из Санкт-Петербурга с начала лета", - рассказали в пресс-службе.

С вводом нового рейса общее число полетов авиакомпаний из Петербурга в Баку увеличится с шести до семи раз в неделю.