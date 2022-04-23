В селе Дашалты построят туристические комплексы

В селе Дашалты Шушинского района будет построен туристический комплекс.

В селе Дашалты Шушинского района будет построен туристический комплекс.

Как передает Report, об этом спецпредставитель президента по Шуше Айдын Керимов сказал сегодня на церемонии закрытия V Съезда азербайджанцев мира, проходящего в Шуше.

Он отметил, что туристические комплексы на въезде в Шушу, в Дашалты будут построены и сданы в эксплуатацию в короткие сроки.

По его словам, эти комплекты повысят туристический потенциал Шуши. А.Керимов обратился к представителям диаспоры, призывая к активности в проведении международных симпозиумов и мероприятий в Шуше.

Отметим, что сегодня иностранные туристы проявляют интерес к посещению нашей страны, в частности, деоккупированных территорий. В связи с этим готовится концепция работ в сфере туризма, которые будут выполнены в Шуше и селе Дашалты.