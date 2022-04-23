О нас
Аудио новости

В селе Дашалты построят туристические комплексы

В селе Дашалты построят туристические комплексы В селе Дашалты Шушинского района будет построен туристический комплекс.
Туризм
23 апреля 2022 г. 12:41
В селе Дашалты построят туристические комплексы

В селе Дашалты Шушинского района будет построен туристический комплекс.

Как передает Report, об этом спецпредставитель президента по Шуше Айдын Керимов сказал сегодня на церемонии закрытия V Съезда азербайджанцев мира, проходящего в Шуше.

Он отметил, что туристические комплексы на въезде в Шушу, в Дашалты будут построены и сданы в эксплуатацию в короткие сроки.

По его словам, эти комплекты повысят туристический потенциал Шуши. А.Керимов обратился к представителям диаспоры, призывая к активности в проведении международных симпозиумов и мероприятий в Шуше.

Отметим, что сегодня иностранные туристы проявляют интерес к посещению нашей страны, в частности, деоккупированных территорий. В связи с этим готовится концепция работ в сфере туризма, которые будут выполнены в Шуше и селе Дашалты.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Tourism complexes to be built in Dashalti village 
Версия на азербайджанском языке Daşaltı kəndində turizm kompleksləri tikiləcək

Самое важное

В Шуше строится семь жилых массивов
В Шуше строится семь жилых массивов
23 апреля 2022 г. 12:37
Посольство США в Армении: Эндрю Шофер является советником Госдепа по переговорам на Кавказе
Посольство США в Армении: Эндрю Шофер является советником Госдепа по переговорам на Кавказе
23 апреля 2022 г. 10:45
Работа V Съезда азербайджанцев мира в Шуше продолжилась панельными заседаниями
ФотоРабота V Съезда азербайджанцев мира в Шуше продолжилась панельными заседаниями
23 апреля 2022 г. 00:43
Президент Ильхам Алиев выступил с речью на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил с речью на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше
22 апреля 2022 г. 21:28
V Съезд азербайджанцев мира : обсужден вклад диаспоры в восстановление Карабаха
ФотоV Съезд азербайджанцев мира : обсужден вклад диаспоры в восстановление Карабаха
22 апреля 2022 г. 18:29
Центр приема граждан обнародовал график на май
Центр приема граждан обнародовал график на май
22 апреля 2022 г. 15:21
Продлен срок особого карантинного режима
Продлен срок особого карантинного режима
22 апреля 2022 г. 14:09
Президент Азербайджана: Минская группа фактически была парализована в 2019 году
Президент Азербайджана: Минская группа фактически была парализована в 2019 году
22 апреля 2022 г. 12:50
Россия безвозмездно передала Кубе почти 20 тысяч тонн пшеницы
Россия безвозмездно передала Кубе почти 20 тысяч тонн пшеницы
22 апреля 2022 г. 08:55
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры
21 апреля 2022 г. 16:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi