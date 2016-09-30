В России пройдет конгресс, связанный с ведомственным и судебным обжалованием в таможенной сфере

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ 5 октября в России пройдет VI Международный конгресс "Таможенное регулирование 2016 Осень: ведомственное и судебное обжалование в таможенной сфере".

Об этом Report сообщили в Фонде поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане ("Азпромо").

Мероприятие будет организовано при поддержке Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации, Государственной думы, министерства экономического развития, министерства финансов, Федеральной таможенной службы, Комитета недвижимого имущества Торгово-промышленной палаты и пр. агентств.

Основная цель конференции заключается в обсуждении последних новшеств в таможенном законодательстве, а также актуальных вопросов, новых идей, усовершенствовании законодательства.

На конференцию также приглашены все, кто действует в данной сфере в Азербайджане.

Желающие получить подробную информацию о конференции и участвовать на мероприятии могут обратиться в "Азпромо".