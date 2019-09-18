В Риге планируют ввести пошлину для туристов

Посещающие Ригу туристы с 2021 года будут платить пошлину, которая пойдет на финансирование развития города и его популяризацию за рубежом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в проекте решения, которое сегодня поддержала комиссия Рижской думы по финансовым и административным делам.

"С каждой гостиницы или хостела планируется брать по одному евро в день за пребывающего там туриста, однако в сумме пошлина за непрерывное пребывание в Риге не должна превышать 10 евро за туриста", - заявил представитель пресс-службы Рижской думы.

Ночлег детей до 12 лет облагаться пошлиной не будет.

Чтобы решение вступило в силу, депутаты должны поддержать его на общем голосовании.