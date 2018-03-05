В прошлом месяце Грузию посетили 104 тыс. граждан Азербайджана

Тбилиси. 5 марта. REPORT.AZ/ "В феврале текущего года Грузию посетили 104 тыс. граждан Азербайджана, что на 2 400 человек уступает показателю аналогичного периода прошлого года. Несмотря на это, азербайджанцы лидируют в списке посетивших Грузию иностранцев".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил руководитель Национальной администрации туризма Грузии Ираклий Чоговадзе.

По его словам, в феврале в целом Грузию посетили более 440 тыс. иностранцев, что на 72 800 человек больше, чем в аналогичный период 2017 года : "Второе место в списке посетивших в февраля Грузию граждан зарубежных стран занимает Армения (102,7 тыс. человек), а третье - Турция (92 тыс. человек).

По сравнению с февралем 2017 года, статистика приехавших из Армении людей увеличилась на 27%, а из Турции - 29%.

На четвертом месте в списке - Россия (70 тыс. человек)".

И.Чоговадзе заявил, что в этом году Грузию посетят свыше 8 млн туристов.

Отметим, что в 2017 году количество туристов, посетивших Грузию, составило 7 554 936 человек.